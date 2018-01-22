ЕС ввел новые санкции против граждан Венесуэлы и КНДР

Евросоюз ввел новые персональные санкции против высокопоставленных чиновников из Венесуэлы и КНДР. Такое решение было принято в понедельник, 22 января, Советом министров иностранных дел ЕС.

Об этом сообщает DW.

Евросоюз ввел санкции в виде замораживания счетов и запретов на поездки против семерых ближайших соратников президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Речь идет, в частности, о главе МВД страны Нестор Ревероле, директоре службы государственной безопасности и тайной политической полиции Густаво Гонсалесе Лопесе, а также первогом заместителе председателя Единой социалистической партии Венесуэлы Дьосдадо Кабельо. Все они, как считают в ЕС, причастны к нарушению прав человека в латиноамериканской стране, а также принципов правового и демократического государства.

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Так Евросоюз отреагировал на противозаконные действия правительства Мадуро против демократической оппозиции.

Напомним, в ноябре 2017 года Совет ЕС ввел эмбарго на торговлю с Венесуэлой оружием и снаряжением, которое может быть использовано для репрессий внутри страны.

Кроме того, ЕС ввел санкции против еще 17 граждан КНДР. Как отмечается в пояснении к этому решению, эти лица пытались обойти санкции, введенные Совбезом ООН против Пхеньяна в связи с северокорейской ракетно-ядерной программой. В результате на сегодня в санкционном списке ЕС находятся 58 граждан КНДР и 10 северокорейских организаций. Он дополняет аналогичный список ООН, в который внесены еще 79 человек и 54 организации.