Франция и Германия планируют подписать новый большой договор об углублении сотрудничества между странами, что позволит противостоять экономическим и социальным вызовам, а также продвигаться на пути к процветающей и демократической Европе.

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Об этом сообщает издание Deutsche Welle, ссылаясь на совместное заявление канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Французской Республики Эммануэля Макрона.

«Франция и Германия стремятся к дальнейшему развитию немецко-французского сотрудничества, чтобы противостоять политическим, социальным, экономическим и технологическим вызовам последующих десятилетий. При этом речь идет прежде всего о том, чтобы продвигаться на пути к более процветающей и конкурентоспособной, суверенной, единой и демократической Европе», - говорится в заявлении.

Согласно сообщению, стороны стремятся выработать общую позицию по всем важным европейским и мировым вопросам. Кроме того, две страны планируют усилить сотрудничество в области обороны и безопасности.

Сообщается, что такое заявление было приурочено к 55-й годовщине со дня подписания действующего Елисейского договора, который начал сотрудничество двух стран после Второй мировой войны.

«Для модернизации и продвижения Елисейского договора мы стремимся углубить отношения между нашими гражданскими обществами, особенно между молодыми людьми», - отмечается в заявлении.

Кроме того, 19 января Макрон заявил, что Франция нуждается в поддержке со стороны Германии для того, чтобы осуществить план реформирования ЕС. В свою очередь, по мнению Меркель, Берлин и Париж должны быть движущими силами.

Справка УНИАН. Елисейский договор о примирении и дружбе был подписан в 1963 году президентом Франции Шарлем де Голлем и канцлером ФРГ Конрадом Аденауэром. Этот документ охватывал многие аспекты и положил начало совместным усилиям двух стран в решении проблемных вопросов в Европе.