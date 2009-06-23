Совет Европы поддержит нацменьшинства в России

Совет Европы и Министерство регионального развития РФ начали реализацию программы «Меньшинства в России: развитие языков, культуры, СМИ и гражданского общества».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Москве сказал глава делегации Совета Европы Андреас ЗИГЕЛЬ.

По его словам, бюджет программы составляет в 2,75 млн. евро. В рамках программы, рассчитанной до 2011 года, будет проведен анализ правового положения национальных меньшинств в России, подготовлены рекомендации российским властям с целью обеспечения стандартов Совета Европы и содействия ратификации Россией Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств.

А.ЗИГЕЛЬ напомнил, что Россия подписала Европейскую хартию региональных языков или языков национальных меньшинств еще в мае 2001 года, но пока так и не ратифицировала ее, добавив при этом, что «на региональном уровне существует ряд инициатив по ее ратификации».

В свою очередь, директор Департамента межнациональных отношений Министерства регионального развития РФ Александр ЖУРАВСКИЙ проинформировал, что из 46 членов Совета Европы 36 стран подписали Хартию, из которых ратифицировали ее только 24 стран. Причиной такой ситуации он назвал разницу в определении национальных меньшинств и их языков законодательствами разных стран, а также различное трактование отдельных положений Хартии.

По его словам, российская сторона считает целью реализации данной программы изучение европейского опыта имплементации положений Хартии, хотя осознает, что в ходе реализации программы столкнется с трудностями. «Мы должны исходить из того, что придется решать сложные задачи и поэтому не должны скрывать весь спектр сложностей, которые перед нами будут стоять в случае ратификации с последующей имплементацией данного документа Совета Европы», - сказал он.

А.ЖУРАВСКИЙ объяснил, что по сравнению с другими членами Совета Европы, у которых максимальное количество языков не превышает 12 (Украина), у России количество меньшинств и их языков намного больше. «В России все национальности, кроме русских, можно считать меньшинствами», - сказал он. Поэтому А.ЖУРАВСКИЙ важным назвал не только определение в рамках данной программы, насколько российское законодательство соответствует положениям европейской Хартии, но и насколько сама Хартия применима к российской ситуации полиэтнического государства.

Он сообщил, что для реализации проекта выбрано три «пилотных» региона – Дагестан, Мордовия и Алтайский край, а отдельные мероприятия пройдут также в Красноярском крае и Карелии. «В дальнейшем и украинские национальные организации также могут включится в эту работу», - сообщил он.