Израильская армия вторглась в сектор Газа
10:59, 21 ноября 2006Мир
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Убиты двое активистов ХАМАС
Израильские наземные силы сегодня вторглись на территорию сектора Газа.
Как передает ИТАР-ТАСС, по сообщениям палестинских источников, колонна из 30 танков и бронемашин вошла в район Зейтун в городе Газа, еще одна группа военных проводит рейд в Бейт-Лахии на севере сектора. В пресс-службе армии подтверждают, что "отдельные подразделения" действуют в этом палестинском анклаве, их задачи "носят точечный характер".
За несколько часов до начала наземного рейда израильские ВВС нанесли удар по машине с боевиками в Газе, в результате чего были убиты двое активистов ХАМАС, шесть человек получили ранения.
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