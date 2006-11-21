Израильская армия вторглась в сектор Газа

Израильские наземные силы сегодня вторглись на территорию сектора Газа.

Как передает ИТАР-ТАСС, по сообщениям палестинских источников, колонна из 30 танков и бронемашин вошла в район Зейтун в городе Газа, еще одна группа военных проводит рейд в Бейт-Лахии на севере сектора. В пресс-службе армии подтверждают, что "отдельные подразделения" действуют в этом палестинском анклаве, их задачи "носят точечный характер".

За несколько часов до начала наземного рейда израильские ВВС нанесли удар по машине с боевиками в Газе, в результате чего были убиты двое активистов ХАМАС, шесть человек получили ранения.