"Не ходи в школу, будет мясо": ученица получила предупреждение накануне нападения на школу в Бурятии

Накануне нападения на школу в военном городке Сосновый Бор под Улан-Удэ одна из учениц получила сообщение с предупреждением.

Как рассказала телеканалу "Тивиком" местная жительница, ребята предупредили девушку, что "будет мясо".

"Девочка получила сообщение в Viber или как они там общаются. Мальчики предупредили, не ходи в школу – будет мясо", - рассказала она.

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По последним данным, в результате инцидента пострадало 7 человек (6 детей и учительница), сообщает ТАСС со ссылкой на территориальный центр медицины катастроф.

Согласно сообщению издания, двое находятся в тяжелом состоянии, их оперируют.

Нападающий сейчас также находится в больнице. Как отметили в следственном комитете, после нападения парень устроил попытку суицида.

Как сообщал УНИАН, атаку устроил вооруженный топором и ножом" ученик девятого класса этой школы.