"Не ходи в школу, будет мясо": ученица получила предупреждение накануне нападения на школу в Бурятии
По последним данным, в результате инцидента пострадало 7 человек.
Накануне нападения на школу в военном городке Сосновый Бор под Улан-Удэ одна из учениц получила сообщение с предупреждением.
Как рассказала телеканалу "Тивиком" местная жительница, ребята предупредили девушку, что "будет мясо".
"Девочка получила сообщение в Viber или как они там общаются. Мальчики предупредили, не ходи в школу – будет мясо", - рассказала она.
Читайте такжеВ Перми в школе произошла драка с ножами: СМИ озвучили разные версии случившегося (фото)
По последним данным, в результате инцидента пострадало 7 человек (6 детей и учительница), сообщает ТАСС со ссылкой на территориальный центр медицины катастроф.
Согласно сообщению издания, двое находятся в тяжелом состоянии, их оперируют.
Нападающий сейчас также находится в больнице. Как отметили в следственном комитете, после нападения парень устроил попытку суицида.
Как сообщал УНИАН, атаку устроил вооруженный топором и ножом" ученик девятого класса этой школы.