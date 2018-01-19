Папа Римский остановил "папамобиль", чтобы помочь упавшей с лошади полицейской (видео)

Папа Римский Франциск остановил свой «папамобиль» во время движения по чилийскому городу Икике после того, как лошадь, мимо которой он проезжал, от испуга сбросила сидевшую на ней женщину-полицейского.

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Как сообщает газета.ру со ссылкой на Reuters, Папа Франциск вышел из своего транспортного средства и несколько минут ждал вместе с пострадавшей медиков на тротуаре, время от времени разговаривая с ней.

По сообщениям властей, женщина не получила серьезных повреждений.

Ранее папа Римский обвенчал стюардессу и бортпроводника во время полета по Чили.

Видео: NBC News