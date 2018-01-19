Папа Римский остановил "папамобиль", чтобы помочь упавшей с лошади полицейской (видео)
04:30, 19 января 2018Мир
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Лошадь, мимо которой проезжал Папа Римский, от испуга сбросила сидевшую на ней женщину-полицейского.
Папа Римский помогает полицейской / REUTERS
Папа Римский Франциск остановил свой «папамобиль» во время движения по чилийскому городу Икике после того, как лошадь, мимо которой он проезжал, от испуга сбросила сидевшую на ней женщину-полицейского.
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Как сообщает газета.ру со ссылкой на Reuters, Папа Франциск вышел из своего транспортного средства и несколько минут ждал вместе с пострадавшей медиков на тротуаре, время от времени разговаривая с ней.
По сообщениям властей, женщина не получила серьезных повреждений.
Ранее папа Римский обвенчал стюардессу и бортпроводника во время полета по Чили.
Видео: NBC News
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