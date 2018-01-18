В Нигерии два смертника подорвали себя на рынке, есть погибшие и десятки раненых (фото)

Нападение двух террористов-смертников в Нигерии унесло жизни как минимум десяти человек. Нападения были совершены на оживленном рынке в городе Майдугури на северо-востоке страны.

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Один из нападавших взорвал пронесенное на себе взрывное устройство в толпе, убив себя и еще десятерых людей, которые находились рядом, пишет Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

По данным нигерийской полиции, другой смертник из-за паники активировал взрывчатку возле рынка, когда рядом не было других людей, поэтому в результате второго взрыва погиб только он.

Агентство AP со ссылкой на представителя спасательной службы Нигерии сообщает, что терористом, взорвавшим себя на рынке, была женщина. По меньшей мере 65 человек получили ранения в результате взрыва.

Напомним, в начале января в афганской столице Кабуле, по меньшей мере 20 человек убиты и ранены после нападения террориста-смертника.