В Кабуле смертник подорвал себя недалеко от посольства США: десятки погибших
21:15, 04 января 2018
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По меньшей мере 20 человек убиты и ранены в результате нападения смертника в афганской столице Кабуле.
Кабул / REUTERS
В афганской столице Кабуле, по меньшей мере 20 человек убиты и ранены после нападения террориста-смертника.
Об этом сообщает Reuters.
"По меньшей мере 20 человек убиты и ранены в результате нападения смертника в афганской столице Кабуле", - сказал представитель министерства внутренних дел Наджиб Даниш.
Должностные лица сообщили, что смертник взорвал себя, подойдя к группе силовиков, которые проводили операцию против незаконной торговли наркотиками и алкоголем в районе Кабула, который находится неподалеку от посольства США.
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