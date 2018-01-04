В Кабуле смертник подорвал себя недалеко от посольства США: десятки погибших

21:15, 04 января 2018
Мир
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По меньшей мере 20 человек убиты и ранены в результате нападения смертника в афганской столице Кабуле.

Кабул / REUTERS

В афганской столице Кабуле, по меньшей мере 20 человек убиты и ранены после нападения террориста-смертника.

Об этом сообщает Reuters.

"По меньшей мере 20 человек убиты и ранены в результате нападения смертника в афганской столице Кабуле", - сказал представитель министерства внутренних дел Наджиб Даниш.

Должностные лица сообщили, что смертник взорвал себя, подойдя к группе силовиков, которые проводили операцию против незаконной торговли наркотиками и алкоголем в районе Кабула, который находится неподалеку от посольства США.

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Теги: #теракты в Кабуле#смертники в Кабуле