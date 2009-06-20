Греция открывает музей Акрополя

В Афинах открывается новый долгожданный музей Акрополя, и Греция надеется, что это позволит ей вернуть на родину находящиеся в Британском музее около двухсот лет скульптуры и фриз Парфенона, передает BBC.

Греция давно добивается возвращения Элгинского мрамора, названного так по имени британского дипломата лорда Элгина, который вывез статуи из Греции в Великобританию в 1806 году.

Британская сторона не раз говорила, что Греции негде хранить мрамор, и теперь греческие власти надеются одержать победу в споре.