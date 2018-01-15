Второй за полгода премьер-министр Румынии ушел в отставку

Премьер-министр Румынии Михай Тудосе ушел в отставку после того, как исполком правящей Социал-демократической партии (PSD) большинством голосов лишил его политической поддержки.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на одного из членов партии.

Временно исполнять обязанности премьер-министра со вторника будет заместитель главы правительства Паул Стэнеску.

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Издание отмечает, что напряжение между главой партии Ливиу Драгнеа и Михаем Тудосе возник на прошлой неделе, когда премьер-министр публично обвинил близкую к Драгнеу главу МВД во лжи и предложил уйти в отставку.

После голосования Тудосе отметил, что подаст президенту страны официальное заявление об отставке "сегодня или завтра".

Также он добавил, что несет ответственность за свои поступки и не сожалеет о своих действиях в должности премьер-министра Румынии.

Напомним, 26 июня 2017 года президент Румынии Клаус Йоханнис одобрил кандидатуру бывшего министра экономики Михая Тудосе на должность премьер-министра.

Ранее, 21 июня, парламент Румынии проголосовал за вотум недоверия правительству Сорина Гриндяну, который был назначен премьером в январе 2017 года.

Представители коалиции обвинили Гриндяну в затягивании сроков реализации экономических реформ. Но Гриндяну отказался подать в отставку, заявив, что председатель СДП Ливиу Драгнеа хочет занять премьерское кресло.

Ранее Драгнеа не смог занять пост премьера, поскольку в апреле 2016 его приговорили к двум годам лишения свободы условно за подтасовку голосов на референдуме в 2012 году.