Президент Румынии одобрил кандидатуру нового премьера

Президент Румынии Клаус Йоханнис одобрил кандидатуру бывшего министра экономики Михая Тудосе на должность премьер-министра. Ранее в понедельник его кандидатуру предложили представители правящей коалиции социал-демократов, пишет Радио Свобода.

Напомним, 21 июня парламент Румынии проголосовал за вотум недоверия правительству Сорина Гриндяну.

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Социал-демократ Сорин Гриндяну занимал должность премьера с января 2017 года.

Представители коалиции обвинили его в затягивании сроков реализации экономических реформ. Но Гриндяну отказался подать в отставку, заявив, что председатель СДП Ливиу Драґня хочет занять премьерское кресло.

Ранее Драґня не смог занять пост премьера, поскольку в апреле 2016 его приговорили к двум годам лишения свободы условно за подтасовку голосов на референдуме в 2012 году.