Французская актриса уточнила скандальное заявление о коллегах, обвиняемых в домогательствах

Французская актриса Катрин Денев уточнила свои слова о сексуальных домогательствах.

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Как пишет Deadline, она пояснила, что любит свободу, и ей не нравится, когда каждый считает себя вправе осуждать кого-либо из-за высказываний в соцсетях, что приводит к наказаниям и «линчеванию» со стороны прессы.

Актриса отметила, что если и хотела бы извиниться, то только перед жертвами «ужасных деяний», которые могли почувствовать себя оскорбленными. Она ничего не оправдывает, но ей не нравится «менталитет стаи».

Денев также осудила тех, кто неверно истолковал заявление, которое она подписала. По словам артистки, в тексте нет утверждений о том, что домогательства — это хорошо. Кроме того, отметила Денев, она поддержала заявление, поскольку видит опасность «чистки» в искусстве. Актриса задалась вопросом, не будут ли теперь, к примеру, уничтожать картины Леонардо да Винчи и Эгона Шиле, снимать полотна Поля Гогена с музейных стен.