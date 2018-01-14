В Москве задержали восемь участников акции "Прогулки оппозиции"
17:43, 14 января 2018Мир
815 0
Их в автозаке повезли в один из районных отделов внутренних дел.
Правоохранители задержали восемь участников акции / фото: Михаил Носов
В Москве возле Патриарших прудов правоохранители задержали восемь участников акции "Прогулки оппозиции".
Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на одного из задержанных активистов Вячеслава Семилетова.
Читайте такжеВ России вступило в силу решение о недопуске Навального на выборы
По словам активиста, в автозаке, помимо него, находятся еще семь участников акции. "Сначала за нами эшники шли, провоцировали-провоцировали, и вызвали автозаки", - отметил Семилетов.
Он добавил, что задержанных везут в Отдел внутренних дел по Пресненскому району.
Как сообщал УНИАН, ЦИК РФ отказал российскому оппозиционеру Навальному в регистрации кандидатом на выборах президента России.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter