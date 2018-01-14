В Москве задержали восемь участников акции "Прогулки оппозиции"

В Москве возле Патриарших прудов правоохранители задержали восемь участников акции "Прогулки оппозиции".

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на одного из задержанных активистов Вячеслава Семилетова.

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По словам активиста, в автозаке, помимо него, находятся еще семь участников акции. "Сначала за нами эшники шли, провоцировали-провоцировали, и вызвали автозаки", - отметил Семилетов.

Он добавил, что задержанных везут в Отдел внутренних дел по Пресненскому району.

Как сообщал УНИАН, ЦИК РФ отказал российскому оппозиционеру Навальному в регистрации кандидатом на выборах президента России.