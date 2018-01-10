Дело о российском вмешательстве: Трамп заявил о продолжении "охоты на ведьм"
20:08, 10 января 2018
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Он также подчеркнул, что Республиканская партия должна взять в руки контроль над ситуацией.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп в своем твиттере заявил, что в США продолжается «величайшая охота на ведьм».
«Величайшая охота на ведьм в истории США продолжается. Не было сговора (с Россией), все, включая демократов, знают, что не было сговора, и все же это продолжается и продолжается. Россия и мир смеются над глупостью, которую наблюдают», - написал Трамп.
Он также подчеркнул, что Республиканская партия должна взять в руки контроль над ситуацией.
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