Дело о российском вмешательстве: Трамп заявил о продолжении "охоты на ведьм"

20:08, 10 января 2018
Мир
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Он также подчеркнул, что Республиканская партия должна взять в руки контроль над ситуацией.

Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере заявил, что в США продолжается «величайшая охота на ведьм».

«Величайшая охота на ведьм в истории США продолжается. Не было сговора (с Россией), все, включая демократов, знают, что не было сговора, и все же это продолжается и продолжается. Россия и мир смеются над глупостью, которую наблюдают», - написал Трамп.

Он также подчеркнул, что Республиканская партия должна взять в руки контроль над ситуацией.

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Теги: #трамп вмешательство рф