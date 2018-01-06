ВВС США показали видео перехвата российских истребителей над Балтией

Военно-воздушные силы США показали, как перехватывали российские истребители Су-30 в международном воздушном пространстве Балтийского региона 23 ноября и 13 декабря 2017 года.

Видео опубликовано на YouTube Air Force Magazine. "Перехваты - это обычное явление, и пилоты ВВС США регулярно проводят их безопасным и профессиональным образом", - говорится в описании.

На видеозаписи демонстрируется вылет самолетов F-15 ВВС США для сопровождения двух российских истребителей Су-30 (1 мин. 39 сек) в международном воздушном пространстве Балтии, который состоялся 23 ноября прошлого года. Как сообщается, российский самолет не передавал соответствующие коды, необходимые для контроля движения в воздухе, и не имел плана полета.

Со второй минуты на видеозаписи можно увидеть еще один перехват российских истребителей в международном воздушном пространстве над Балтией, который состоялся 13 декабря 2017 года. Перехват произошел по той же причине.

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