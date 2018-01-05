Макрон предложил Эрдогану альтернативу членству в ЕС

Турции могут предложить «партнерство» с Европейским союзом, однако не полноценное членство, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время совместного брифинга с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Париже.

Об этом сообщает "Радио свобода".

По словам Макрона, прогресс евроинтеграции Турции невозможен из-за арестов после государственного переворота в Турции в июле 2016 года и в связи с беспокойством о соблюдении прав человека в стране. Макрон добавил, что демократические страны должны уважать «верховенство закона».

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Эрдоган, со своей стороны, заявил Макрону, что Турция «устала» ждать на членство в ЕС.

После попытки переворота в Турции в июле 2016 года арестовали около 50 тысяч человек, еще около 150 тысяч, включительно с учителями, судьями и солдатами, уволили или отстранили.