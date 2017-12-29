Макрон поздравил экс-футболиста Веа с победой на президентских выборах в Либерии
14:53, 29 декабря 2017Мир
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Макрон поздравил Джорджа Веа с "блестящей победой".
Эммануель Макрон / REUTERS
Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил бывшего футболиста Джорджа Веа с победой на президентских выборах в Либерии.
«Поздравляю Джорджа Веа с блестящей победой и народ Либерии с выбором пути к примирению», — написал глава Франции в твиттере.
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Веа выступал за «Пари Сен-Жермен», «Милан», «Челси» и «Монако», а в 1995 году стал обладателем «Золотого мяча».
Ранее сообщалось, что Веа одержал победу во втором туре президентских выборов в Либерии.
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