Макрон поздравил экс-футболиста Веа с победой на президентских выборах в Либерии

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил бывшего футболиста Джорджа Веа с победой на президентских выборах в Либерии.

«Поздравляю Джорджа Веа с блестящей победой и народ Либерии с выбором пути к примирению», — написал глава Франции в твиттере.

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Веа выступал за «Пари Сен-Жермен», «Милан», «Челси» и «Монако», а в 1995 году стал обладателем «Золотого мяча».

Ранее сообщалось, что Веа одержал победу во втором туре президентских выборов в Либерии.