Скандальная американская звезда Пэрис Хилтон собралась замуж за актера с украинскими корнями (видео)

Известная светская львица Пэрис Хилтон согласилась выйти замуж за актера украинского происхождения Криса Зилку, с которым встречается с апреля 2017 года, пишет Styler.

Предложение своей девушке Зилка сделал во время отдыха на горнолыжном курорте в Аспене, Колорадо. Фото торжественного момента помолвки было опубликовано на Instagram-странице модели.

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"Я сказала "да"! Это такое счастье обручиться с любовью всей моей жизни. Мой лучший друг, моя вторая половинка. Идеальный для меня во всех смыслах. Такой преданный, уступчивый, любящий и добрый. Я самая счастливая девушка в мире! Моя мечта осуществилась! Спасибо, что показал мне, что сказки все же существуют", - написала под фото 36-летняя Хилтон.

До этого Перис встречалась со швейцарским миллионером Томасом Гроссом, с которым Пэрис Хилтон рассчитывала сыграть свадьбу. Зилке 31 год и в апреле 2014 года он уже был помолвлен с моделью Ханной Бет, но пара рассталась в начале 2015 года.