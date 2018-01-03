"Как будто реалити-шоу": западный эксперт оценил список кандидатов в президенты РФ

Выборы президента России 2018 напоминают реалити-шоу по составу участников.

Об этом в Twitter заявил Марк Галеотти, ведущий западный эксперт по вопросам российских вооруженных сил и политики, бывший профессор Университета Нью-Йорка, а ныне исследователь Пражского института международных отношений, передает Голос Америки.

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"Выборы президента в России 2018 напоминают реалити-шоу составу участников: есть трезвый бизнесмен (Титов), телевизионная звезда (Собчак), некоммунистический коммунист (Грудинин), а теперь Кремль добавил еще и бизнесвуман-мусульманку (в лице Гамзатовой)", - твиттнул Галеотти.

Как известно, накануне нового года ведущему российскому оппозиционному политику Алексею Навальному было отказано в регистрации кандидатом на выборах президента России. Со своей стороны у Навального пообещали организовать бойкот выборов.

При этом ряд западных обозревателей отмечает, что Кремль в ручном режиме подбирает участников выборов. В качестве примера приводилось имя Ксении Собчак, российской медиа личности, которая в течение последних лет принимала активное участие в некоторых мероприятиях российской оппозиции.

"Возможно я начну верить, что Собчак является реальным, честным кандидатом от оппозиции, когда ее сначала арестуют, а потом ОМОН разгонит ее митинги", - твиттил в октябре относительно Собчак Марк Галеотти.

В конце 2017-го года ЦИК России Собчак позволила начать сбор подписей для регистрации в качестве кандидата на выборах президента России.