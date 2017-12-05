Пришла в политику всерьез: Собчак после выборов президента РФ собралась в Госдуму

Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении баллотироваться в президенты России, в интервью телеканалу «Дождь» сообщила, что собирается создать политическую партию после выборов.

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«Моя роль человека, который, показав некий результат строчкой «против всех», потом может сформировать большое движение, партию, которая уже потом сможет участвовать в думских выборах. Движения, которого так долго не было в России», - сказала Собчак.

Она отметила, что пришла в политику всерьез и рассчитывает, что поддержка, которую она получит на выборах, станет «отправной точкой большого правого движения».

Ранее Ксения Собчак назвала цель своего выдвижения в президенты.

«Моя цель — не стать президентом России, моя цель — говорить о проблемах, о которых сейчас молчат», — заявила она на открытии своего штаба в Ростове-на-Дону в среду.