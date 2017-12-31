Первые страны встречают Новый 2018 год (фото, відео)

Островное государство Республика Кирибати, расположенное в Тихом океане, уже встретило 2018 год. Второй стала Новая Зеландия. 2018 год в стране наступил тогда, когда в Украине было 13:00 31-го декабря.

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Следующей страной, которая встретит Новый год, будет Австралия. Там уже начали празднование, хотя 2018 год наступит там через несколько часов. В частности, Новый год в Сиднее отметили зрелищным салютом.

После Австралии празднование отправится в Азию, Европу, Африку и Америку.

Последним в 2018-й год войдет американский остров Самоа. Там Новый год наступит тогда, когда в Киеве будет 13:00 1 января. Примечательно, что страна находится лишь за несколько сотен миль от Кирибати.