"Пойманы с поличным": Трамп уличил Китай в поддержке импорта нефти в КНДР

20:20, 28 декабря 2017
Мир
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Трамп "очень разочарован тем, что Китай позволяет нефти попадать в Северную Корею".

Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай «попался с поличным», якобы поддерживая поставки нефти в КНДР.

Об этом он написал в твиттере.

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«Пойманы с поличным: очень разочарован тем, что Китай позволяет нефти попадать в Северную Корею. Никакого дружеского урегулирования северокорейской проблемы [не будет], если это продолжится!» — написал Трамп.

Ранее Трамп рассказал о «настоящей» помощи Китая в давлении на КНДР.

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