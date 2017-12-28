"Пойманы с поличным": Трамп уличил Китай в поддержке импорта нефти в КНДР
20:20, 28 декабря 2017
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Трамп "очень разочарован тем, что Китай позволяет нефти попадать в Северную Корею".
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай «попался с поличным», якобы поддерживая поставки нефти в КНДР.
Об этом он написал в твиттере.
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«Пойманы с поличным: очень разочарован тем, что Китай позволяет нефти попадать в Северную Корею. Никакого дружеского урегулирования северокорейской проблемы [не будет], если это продолжится!» — написал Трамп.
Ранее Трамп рассказал о «настоящей» помощи Китая в давлении на КНДР.
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