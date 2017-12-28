В Тель-Авиве построили самую высокую в мире башню из Lego (видео)
13:20, 28 декабря 2017Мир
909
Таким способом израильтяне почтили память 8-летнего мальчика, который увлекался конструктором, но умер от рака.
У Тель-Авіві збудували найвищу у світі вежу з кубиків лего
В Тель-Авиве построили самую высокую в мире башню из кубиков Lego. Высота конструкции составила около 36 метров.
Как говорится в сюжете ТСН, к строительству башни из полумиллиона кубиков присоединились тысячи местных жителей. Таким способом израильтяне почтили память 8-летнего мальчика Омера Саяда, который увлекался конструктором, но умер от рака.
Читайте такжеСамую дорогую картину да Винчи "Спаситель мира" выставят в ОАЭ
Ранее сообщалось, что в Вашингтоне открыли музей Библии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter