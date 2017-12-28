В Тель-Авиве построили самую высокую в мире башню из Lego (видео)

В Тель-Авиве построили самую высокую в мире башню из кубиков Lego. Высота конструкции составила около 36 метров.

Как говорится в сюжете ТСН, к строительству башни из полумиллиона кубиков присоединились тысячи местных жителей. Таким способом израильтяне почтили память 8-летнего мальчика Омера Саяда, который увлекался конструктором, но умер от рака.

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Ранее сообщалось, что в Вашингтоне открыли музей Библии.