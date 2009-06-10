Пассажир рейса AF 447, рухнувшего в океан, был застрахован на $1,4 млн

Загадочных совпадений вокруг трагедии рейса AF 447, рухнувшего в Атлантический океан, обнаруживается все больше. Например, жизнь одного из девяти китайцев, находившихся на борту злополучного лайнера, оказывается, была застрахована на $1,4 миллиона.

Как пишет китайская газета China Daily, страховщики отказываются назвать имя этого пассажира. Известно лишь, что человек это был небедный - взнос составил $35 тысяч. Теперь же, когда его родственники оформят необходимые документы, им выплатят в 40 раз больше.

Прошел даже слух, что эта немалая сумма могла стать причиной катастрофы - мол, либо сам застрахованный, либо его родня причастны к аварии. Но только вряд ли это так - китаец оформил страховку еще в 2008 году. Зачем тогда было столько выжидать и потом тащить с собой в могилу больше двух сотен человек?

Комсомольская правда