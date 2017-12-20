Годовщина теракта в Берлине: Меркель рассказала о "безжалостном разговоре" с семьями погибших

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) считает, что Германии следует улучшить противодействие терроризму.

Об этом она заявила во вторник, 19 декабря, в день годовщины нападения на рождественскую ярмарку в Берлине, после открытия мемориала жертвам теракта, сообщает информационное агентство Reuters, передает DW.com.

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В своей речи Меркель признала, что государству "что-то не удалось". Также канцлер ФРГ сообщила, что недавно у нее был разговор как с самими пострадавшими от нападения, так и родственниками погибших в результате теракта. По ее словам, это был "безжалостный разговор", во время которого среди прочего упоминались и "слабые стороны", которые продемонстрировало немецкое государство в результате трагедии, передает информагентство dpa. Руководительница немецкого правительства так же пообещала делать в будущем то, что не удалось, лучше.

Как сообщалось, 19 декабря 2016 года выходец из Туниса Анис Амри направил похищенный им грузовик в толпу людей на рождественской ярмарке в центре Берлина. В результате теракта погибли 12 человек, десятки людей были ранены. 23 декабря Амри был убит в Милане во время перестрелки с полицейскими.

За несколько месяцев до этих трагических событий немецкие органы рассматривали Амри как потенциально опасную личность. Его даже арестовывали, но потом отпустили. Кроме того, немецким правоохранительные органы и соответствующие ведомства обвиняют во многих упущениях и просчетах во время наблюдения за Амри.