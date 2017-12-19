Спустя пару недель работы самый большой авианосец в Великобритании дал течь
Неполадка с уплотнением вала произошла спустя пару недель с начала службы авианосца в составе Королевского военно-морского флота
Самый большой авианосец в Великобритании Queen Elizabeth, названный в честь британской королевы Елизаветы I, дал течь из-за неисправности, сообщает The Guardian.
Читайте такжеФотограф незаметно посадил квадрокоптер на авианосец ВМФ Британии (видео)
Отмечается, что неполадка с уплотнением вала произошла спустя пару недель с начала службы авианосца в составе Королевского военно-морского флота (ВМФ).
Представитель ВМФ заявил, что ремонт авианосца запланирован в ходе стоянки в Портсмуте.
Авианосец Queen Elizabeth стоимостью £3,1 млрд приступил к службе в составе Королевского военно-морского флота в начале декабря.
Ранее сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II посетила авианосец Queen Elizabeth.