Возле рождественского рынка в Берлине нашли сумки с патронами

В берлинском районе Шарлоттенбург недалеко от рождественского рынка и мечети обнаружили две сумки с патронами.

Как сообщает Reuters, после проверки в берлинской полиции заявили, что обнаруженные сумки никак не связаны с террористами и не имеют отношения ни к рынку, ни к мечети.

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«У нас часто находят военное снаряжение. Возможно, кто-то разбирал подвал и нашел патроны, оставшиеся от дедушки», - заявил он.

По данным газеты Bild, речь идет о 200 патронах калибра 7,65. Их обнаружили на подземной парковке, передает Дождь.

Кинологи с собаками обследовали район, в котором были найдены патроны, но ничего подозрительного не обнаружили.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 1 декабря, в немецком Потсдаме в помещении аптеки рядом с рождественской ярмаркой, где в то время было много людей, обнаружили взрывное устройство. Всех людей из района вокруг аптеки эвакуировали, после чего взрывотехники произвели контролируемый взрыв.