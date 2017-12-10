Облили экран мочой и угрожали зрителям: в Москве сорвали показ фильма о войне на Донбассе

В Москве сорвали показ документального фильма "Полет пули" о войне в Украине. Об этом сообщает "Новая газета".

Сначала противники заблокировали вход в зал, а потом, когда попали во внутрь, накинули куртку на проектор. Полиция начала выводить протестовавших против фильма из кинозала. С них есть члены радикального движения SERB, а также«Союз десантников».

Как сообщает Русская служба ВВС, в самом начале показа эти люди вбежали в кинозал и с криками "Позор бандеровцам!", "Остановите показ фильма против русских!" пытались сорвать показ картины. Их вывели сотрудники полиции под аплодисменты зрителей. В зале было около 200 зрителей.

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Через некоторое время люди в камуфляже и радикалы из SERB вновь ворвались в зал. Лидер движения Игорь Бекетов, также известный как Гоша Тарасевич, в красной шапке с надписью SERB, облил экран пахучей жидкостью, по запаху похожей на мочу. К этому моменту на помощь полиции приехали сотрудники ОМОНа, которые силой выгнали хулиганов из зала.

После этого многие зрители начали выходить сами. Спустя 10 минут полиция приняла решение эвакуировать зрителей из соображений безопасности.

Зал охраняли несколько десятков сотрудников ОМОНа в касках и масках, они организовали коридор для эвакуированных зрителей. Хулиганы кричали им вслед оскорбления и "позор!", и аплодировали выходящим зрителям.

Как сообщалось, ранее сторонники пророссийских сепаратистов пришли на «Артдокфест» и пообещали его автору режиссеру Беате Бубенец «серьезные проблемы», а также сорвать показ фильма.