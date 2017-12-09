"Завтра будут проблемы у вас, серьезные": в Москве угрожали организаторам показа фильма о войне на Донбассе (видео)

В Москве на фестивале "Артдокфест" на показ фильма "Полет пули" режиссера Беаты Бубенец, посвященного войне на Донбассе, пришли сторонники боевиков, которые начали угрожать президенту фестиваля Виталию Манскому и режиссеру фильма. Запись разговора Бубенец обнародовала на своей странице в Facebook.

Двое мужчин рассказывали Манскому и Бубенец, что герои фильма – бойцы украинского добровольческого батальона "Айдар" – "отморозки", которые "убивали и насиловали невинных людей".

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На слова режиссера, что то же самое можно сказать и про боевиков на Донбассе, один из мужчин заявил: "Кому ты это рассказываешь, ты, дура?" По его словам, с 2014 года он принимал участие в военном конфликте на Донбассе на стороне боевиков.

В итоге собеседники заявили, что не допустят показа фильма "Полет пули" "в центре Москвы" и пригрозили, что вскоре на фестиваль подъедут их сторонники, которые до сих пор не знали о показе.

"Мы вам бы не дали это вот сейчас просто показывать. А завтра… извините, будут проблемы у вас, серьезные", – подчеркнул собеседник.

Один из зрителей фильма в комментарии изданию "Медуза" рассказал, что после показа сторонники боевиков начали кричать "Позор!" в зале и ушли только по просьбе охраны, зрителей и Виталия Манского.

Бубенец снимала свой фильм в 2014 году в городе Счастье Луганской области.