Экс-глава Европарламента хочет к 2025 превратить ЕС в Соединенные Штаты Европы

До 2025 года Европейский Союз надо превратить в Соединенные Штаты Европы, которые заключат совместный конституционный договор. Страны-члены ЕС, которые не захотят входить в такое объединение, должны будут покинуть Евросоюз, считает лидер немецких социал-демократов Мартин Шульц (Martin Schulz). Он сделал такое заявление, выступая на съезде Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Берлине, как сообщает DW.

Идея создать Соединенные Штаты Европы возникла раньше Евросоюза, напоминает информагентство dpa. Немецкие социал-демократы впервые ее высказали еще в 1925 году. Сейчас Шульц впервые предложил конкретный срок для воплощения такой идеи по примеру Соединенных Штатов Америки. "Европа - это гарантия нашего выживания. Это единственный шанс, если мы хотим конкурировать с другими крупными регионами мира", - считает Шульц. По его мнению, федеративная Европа должна быть не угрозой для отдельных государств-членов, а содержательным дополнением национальных государств.

В этом контексте лидер социал-демократов также призвал остановить националистов в Европе. Он напомнил об успехах правопопулистских партий на выборах во Франции, Нидерландах, Финляндии, Дании, Австрии и Германии. "Если мы не изменим курс, если мы не усилим Европу вполне практически и конкретно, то эти силы победят", - предостерег политик.

На съезде СДПГ 7-9 декабря Шульц должен получить окончательный "зеленый свет" для переговоров с блоком христианских демократов ХДС/ХСС о формировании так называемой большой коалиции. Ранее начало переговоров одобрил президиум СДПГ.