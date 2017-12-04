Руководство социал-демократов согласовало переговоры о коалиции с партией Меркель

Президиум Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в понедельник, 4 декабря, согласовал начало переговоров с руководством партии блоком партий ХДС/ХСС о создании так называемой "большой коалиции", сообщает DW.

При голосовании только один человек воздержался. Решение президиума еще должен одобрить съезд партии, который должен состояться в Берлине 7-9 декабря.

Впрочем, решение о начале переговоров не будет означать, что они обязательно приведут к образованию "большой коалиции", которая руководила в Германии последние четыре года.

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В конце прошлой недели лидер социал-демократов Мартин Шульц (Martin Schulz) отметил, что окончательное решение о начале коалиционных переговоров должен принять съезд партии. Он назвал "ложными" сообщения о том, что социал-демократы на встрече у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier) вечером в четверг, 30 ноября, уже дали согласие на участие в переговорах с партией канцлера Ангелы Меркель и Христианско-социальным союзом.

Напомним, после неубедительного результата на выборах в Бундестаг 24 сентября СДПГ заявила о переходе в оппозицию и отвергла возможность создания новой "большой коалиции". Однако после провала переговоров по формированию коалиции "Ямайка" в Германии снова начали обсуждать возможность создания коалиции в составе СДПГ и ХДС/ХСС.