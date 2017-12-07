Кевин Спейси сжимал гениталии члена королевской семьи: откровения экс-супруга норвежской принцессы

Голливудского актера Кевина Спейси в сексуальных домогательствах обвинил экс-супруг норвежской принцессы Марии Луизы – писатель Ари Бен. О "приставаниях" Спейси он рассказал в интервью P4.

По словам Бена, в 2007 году, на вечеринке в честь вручения Нобелевской премии, Спейси, который был ведущим праздничного концерта вместе с Умой Турман, сел рядом с ним, чтобы поговорить.

Позже, как утверждает Бен, актер предложил ему "выйти покурить", при этом под столом сжал его гениталии.

Читайте такжеСериал "Карточный домик" будет завершен без Кевина Спейси

Писатель признался, что тогда сильно растерялся и ответил, что, возможно, выйдет со Спейси позже.

Ранее американский актер Энтони Рэпп, мексиканский актер Роберто Кавазос, британский бармен Дэниел Бил и американский режиссер Тони Монтана заявили о сексуальных домогательствах со стороны Спейси. Также девять коллег актера по съемкам в сериале "Карточный домик" сообщили, что он сделал съемочный процесс "токсичным" и вел себя как "хищник".

Сам актер отправился в реабилитационную клинику для лечения сексуальной зависимости.