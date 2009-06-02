Совет министров внутренних дел СНГ пройдет в Ялте

06:17, 02 июня 2009
Мир
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Колеги Луценко соберутся в четверг

4 июня в Ялте планируется проведение очередного заседания Совета министров внутренних дел стран – участниц СНГ.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Крыму, заседание пройдет в Ливадийском дворце. После подписания итоговых документов ожидается пресс-конференция.

«Тесное сотрудничество правоохранительных органов стран СНГ приносит и, уверен, будет приносить в будущем весомые результаты», – говорится в обращении заместителя министра внутренних дел Украины – начальника милиции Крыма Николая ИЛЬИЧЕВА.

 

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