Вышел финальный трейлер фан-фильма о молодом Волан-де-Морте

16:32, 04 декабря 2017
Мир
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Фильм расскажет о юности Тома Реддла до того, как он стал темным магом Волан-де-Мортом. 

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Независимая студия Tryangle опубликовала финальный трейлер фильма «Волан-де-Морт. Корни наследника», который снимают фанаты Гарри Поттера.

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Фильм расскажет о юности Тома Реддла до того, как он стал темным магом Волан-де-Мортом. Фанаты Гарри Поттера собрали деньги на съемки фильма на платформе Kickstarter. Весь бюджет картины составляет всего 15 тысяч евро.

Сам фильм "Волан-де-Морт: Корни наследника" будет доступен на YouTube с 13 января 2018 года.

Напомним, первой сказке о Гарри Поттере уже исполнилось 20 лет. 26 июня 1997 года лондонское издательство Bloomsbury выпустило книгу Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень».

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Теги: #фильм о ВОлан-де-Морте