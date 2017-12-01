Гепрокурор США ответит на вопросы спецкомитета сената по "российскому вмешательству"

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс ответит на вопросы членов комитета по разведке палаты представителей в рамках расследования возможного вмешательства России в президентские выборы в 2016 году, пишет газета The Hill.

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По мнению сенаторов, Сешнс мог утаить информацию о попытках организовать встречу американского президента Трампа с президентом России Владимиром Путиным во время выборов в США в 2016 году.

Ранее сообщалось, что генеральный прокурор США Джефф Сешнс в шутку удостоверился, что в зале нет россиян и связанных с россиянами присутствующих, перед началом своего выступления на Национальном собрании юристов в Вашингтоне.