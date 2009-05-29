Польша предлагает включить украинцев в свой контингент в Афганистане

Польша предложила включить украинских военнослужащих в состав своего контингента в Афганистане.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ по результатам своего визита в Польшу.

«Польская сторона подняла этот вопрос, я ответил, что мы его рассмотрим», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ, напомнив, что сегодня в Афганистане в составе литовского контингента выполняют миротворческую миссию 10 украинских военнослужащих – военные медики и штабные офицеры.

Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что Украина будет продолжать принимать участие в операции НАТО в Афганистане, но исключительно на уровне специалистов в статусе военного персонала.

«Для нас Афганистан является очень чувствительной темой, и мы не можем значительно расширить присутствие в этой стране», - отметил министр обороны, добавив, что есть планы увеличить количество украинских военнослужащих в Афганистане, но не намного.

«Каждый человек, каждый специалист - это отдельная тема для переговоров», - объяснил позицию Украины относительно Афганистана Ю.ЕХАНУРОВ.

Министр обороны также сообщил, что вопрос увеличения количества украинских офицеров в Афганистане сейчас рассматривается в Секретариате Президента и в Совете национальной безопасности и обороны.