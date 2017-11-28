Во время спецоперации в Грузии могли ликвидировать одного из самых разыскиваемых в мире террористов

Во время спецоперации в Тбилиси спецназовцы могли ликвидировать международного террориста Ахмеда Чатаева, пишут "Новости Грузии" со ссылкой на главу Службы госбезопасности Грузии Вахтанга Гомелаури.

Читайте такжеГрузинский спецназ проводит в Тбилиси контртеррористическую операциюОтмечается, что существует подозрение, что среди погибших есть Ахмед Чатаев, однако окончательно это подтвердить сможет только результат ДНК-экспертизы.

Также глава службы госбезопасности прокомментировал штурм, который произошел в Тбилиси 22 ноября. По его словам, органы получили оперативную информацию в отношении планирования определенного "масштабного мероприятия", которое удалось предотвратить. Сейчас в расследовании принимают участие эксперты из США, поскольку дело касается международного терроризма.

"Относительно новых деталей спецоперации пока не могу говорить, но могу вам сказать, что подключились наши стратегические партнеры - американская сторона. У них более опытные специалисты, как экспертного, так из следственного направлении", - сообщил Гомелаури.

Напомним, что контртеррористическая спецоперация в одном из районов Тбилиси продолжалась около 20 часов при участии около сотни сотрудников спецподразделений и бронетехники. Во время штурма погибли трое боевиков и один спецназовец. Одного мужчину, который оказался гражданином РФ, удалось задержать.

Относительно участия в этом деле Чатаева, он, будто бы, прибыл в Грузию несколько месяцев назад вместе с семьей после того, как ответственность за взрыв в стамбульском аэропорту Ататюрка была возложена именно на него.

Ахмед Чатаев является гражданином России и главарем одной из ячеек террористической группировки "Исламское государство", которая ведет свою деятельность на территории Турции. Именно его обвиняют в организации теракта в Стамбульском аэропорту летом 2016 года. За год до этого решением ООН Чатаев был признан террористом и внесен в список санкций лиц, связанных с террористическими организациями. В том же году за связь с "Исламским государством" его внесли в список санкций США.