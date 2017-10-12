Одну из главных достопримечательностей Франкфурта уничтожил пожар

В немецком городе Франкфурт-на-Майне полностью сгорела деревянная смотровая башня Гете, которая была одним из самых известных сооружений города. Об этом сообщает Der Spiegel.

"Башня в Заксенхаузен охвачена пламенем, ее не спасти", - сообщила в Twitter городская пожарная служба.

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Из-за мощного огня и риск обвала 43-метровой башни пожарные не сразу начали тушить пожар, а сначала обеспечили безопасность в окрестностях.

Причина пожара неизвестна, ее выяснят после проведения расследования.

Деревянная башня во Франкфурте-на-Майне была одной из самых высоких деревянных башен осмотра в Германии. Только в 2014 году популярный экскурсионный пункт был отремонтирован.

Как сообщал УНИАН, число жертв лесных пожаров в Калифорнии возросло до 21 человека.