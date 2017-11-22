Самолет США потерпел крушение в Тихом океане
10:38, 22 ноября 2017Мир
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Воздушное судно ВМС США, на борту которого были 11 членов экипажа и пассажиров, потерпело крушение в океане к юго-востоку от острова Окинава.
Самолет потерпел крушение на пути к авианосцу «Рональд Рейган» / фото i.ytimg.com
Командование седьмого флота ВМС США сообщило о крушении самолета в Тихом океане у острова Окинава, передает Associate Press.
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«Воздушное судно ВМС США, на борту которого были 11 членов экипажа и пассажиров, потерпело крушение в океане к юго-востоку от острова Окинава сегодня приблизительно в 14.45», — говорится в тексте официального сообщения.
Отмечается, что самолет потерпел крушение на пути к авианосцу «Рональд Рейган».
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