В польском Щецине демонтировали памятник благодарности советской армии

Памятник благодарности Советской армии в центре Щецина полностью разобрали. В течение ближайших нескольких дней демонтируют также цоколь. Об этом сообщили в городской администрации, передает "Польское Радио".

«Со среды продолжается разбор памятника. Сейчас демонтирована колонна, в течение ближайших дней будет разобран фундамент монумента», - сказала пресс-секретарь городской администрации Щецина Сильвия Циза-Сломска.

Она добавила, что «во время демонтажа обеспечили барельефы и части скульптуры».

Городская власть сообщила, что фигурные композиции и гербы городов в 2018 году будут выставлены в юго-восточной военной части Центрального кладбища в Щецине. На месте будет также информация об истории памятника.

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«После ремонта это будет пространство для жителей города с лавочками и зелеными насаждениями, Также там будут проводить выставки и мероприятия. Это будет продолжение Цветочной аллеи», - добавила Циза-Сломска.

Власти Щецина планируют также разобрать еще один советский монумент - Памятник тем, кто покорил Щецин. Однако срок его демонтажа пока не выбран.

Ранее сообщалось, что 21 октября в Польше вступил в силу закон о сносе советских памятников в рамках программы декоммунизации страны. Закон коснется более 200 памятников солдатам Красной армии.