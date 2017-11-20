Меркель сожалеет о провале переговоров по созданию коалиции

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) в понедельник, 20 ноября, выразила сожаление в связи с выходом Свободной демократической партии (СвДП) из переговоров по созданию новой правительственной коалиции в ФРГ. По словам Меркель, представители союза ХДС/ХСС надеялись, что участники переговоров идут "одним путем" и могут достичь согласия, как сообщает DW.

Меркель заявила, что в понедельник сообщит федеральному президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру (Frank-Walter Steinmeier) о положении дел. Канцлер подчеркнула, что ХДС/ХСС в ближайшие недели продолжит действовать с полной ответственностью. "Я как исполняющая обязанности канцлера сделаю всё, чтобы в эти непростые недели страна оставалась под правильным руководством", - добавила Меркель.

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Глава ХСС Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) назвал провал коалиционных переговоров "бременем" для Германии. Общая договоренность находилась уже "на расстоянии вытянутой руки", добавил политик. По его словам, стороны также могли достичь единства и в вопросе приема беженцев. "Это прискорбно", - заявил Зеехофер о неудаче переговоров по "Ямайке".

Представители еще одного участника переговоров, партии "Союз 90"/"зеленые", также выразили сожаление провалом переговоров. "Договоренность была возможна - при наличии доброй воли", - заявил глава "зеленых" Джем Оздемир (Cem Özdemir). Он сказал, что его соратники были готовы к компромиссу до последней минуты. По словам Оздемира, "зеленые" во многих вопросах приблизились, а в некоторых - и переступили свой "болевой порог". По мнению политика, СвДП еще в начале дня в воскресенье приняла определенное решение.

Ранее о своем выходе из переговоров по созданию правительственной коалиции объявил лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер (Christian Lindner). Он обосновал это "отсутствием доверия" среди участников переговоров.