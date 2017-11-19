Генерал ВВС США пообещал сопротивляться приказу Трампа о ядерном ударе

Генерал ВВС США, глава Стратегического командования Джон Хайтен заявил, что будет препятствовать возможному приказу президента Дональда Трампа о ядерном ударе, если посчитает его незаконным. Об этом сообщает телеканал ​CBS News.

«Некоторые считают, что мы глупые люди, но это не так. Если бы у вас была такая ответственность, вы бы тоже думали о возможных сценариях», — сказал он.

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Комментируя угрозы Трампа нанести ядерный удар по КНДР, Хайтен пояснил, что командование десятилетиями разрабатывало порядок действий для подобного сценария, который включает такие факторы, как необходимость, пропорциональность удара, ненужные потери и другое.

«Я даю советы президенту, он мне говорит, что делать. И если это незаконно, угадайте, что произойдет? Я скажу: господин президент, это незаконно. И он скажет: что будет законным?. И мы придумаем варианты. Это не так сложно», — сказал он.

Ранее конгресс США решил рассмотреть вопрос о полномочиях президента отдавать приказы о применении ядерного оружия. Сенаторов беспокоит непредсказуемое поведение Дональда Трампа на международной арене — некоторые из них считают, что от главы США можно ждать чего угодно, в том числе приказа о запуске ядерных ракет.