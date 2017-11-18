Умер один из основателей AC/DC Малькольм Янг

Один из основателей группы AC/DC Малькольм Янг скончался в возрасте 64 лет, сообщается на странице коллектива на Facebook.

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"Сегодня с глубоким прискорбием AC/DC вынуждены объявить о кончине Малькольма Янга", - говорится в сообщении.

На странице группы также сказано, что как гитарист, автор песен и певец, он был перфекционистом и уникальным человеком.

"Как его брату, трудно выражать словами то, какое он имел значение для меня в течение моей жизни, связь, которая была между нами, была уникальной и очень особенной", - написал брат умершего Ангус.

Как сообщал УНИАН, в октябре скончался Джордж Янг, который был продюсером группы.

Справка: Малькольм и его брат Ангус основали AC/DC в ноябре 1973 года, когда Мальколму было 20 лет, а Ангусу 18.

В 2009 году журнал Classic Rock включил Малкольма (как и его брата Ангуса) в список величайших гитаристов всех времен.

В апреле 2014 года Малькольм из-за проблем со здоровьем прекратил участие в группе. В сентябре 2014 года семья Малькольма Янга подтвердила, что он страдает от деменции - болезни мозга, которая вызывает нарушение памяти и умственной функции.