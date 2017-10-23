Умер один из продюсеров AC/DC Джордж Янг

Австралийский музыкант шотландского происхождения, известный по своей работе с группами Easybeats и AC/DC, умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщается на официальном сайте группы.

«С болью в сердце мы должны объявить о смерти нашего любимого брата и наставника Джорджа Янга. Без его помощи и наставлений не было бы AC/DC. Нельзя было представить себе более профессионального музыканта, советника, композитора, продюсера и наставника», — сообщили в группе.

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Джордж Янг родился в 1946 году в Шотландии в семье из четырех сыновей. В 1963 году семья переехала в Австралию.

Джордж Янг — брат Малькольма и Ангуса Янгов, основателей AC/DC. Он выступал в качестве одного из продюсеров коллектива. Помимо этого, Янг играл на гитаре в австралийской рок-группе The Easybeats и писал тексты песен. Коллектив приобрел известность благодаря хиту Friday on My Mind.

Янги родились в Шотландии и переехали в Австралию в 1963 году. В 1964-м Джордж стал одним из создателей The Easybeats, а десять лет спустя Малькольм и Ангус основали AC/DC.