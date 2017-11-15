В офисе агентства Reuters в польской Гдыне произошла стрельба

В офисном здании агентства Thomson Reuters, которое расположено в польском городе Гдыня на побережье Балтийского моря, 30-летний беларус открыл стрельбу. Об этом сообщает "Радио Свобода".

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В 20:00 по киевскому времени вооруженный мужчина вошел на второй этаж здания. Согласно неофициальной информации радио RMF FM, белорус был вооружен пистолетом Glock и длинноствольным оружием. Стрельба произошла в одном из залов здания. Мужчина пытался попасть в своего коллегу.

Люди начали убегать, но один из присутствующих набросился на вооруженного мужчину и задержал его. Пострадавших не было.

Прибывшая на место происшествия полиция арестовала стрелка, которым оказался 30-летний беларус, работавший в этой фирме. По словам его колег, он был замкнутым человеком, не здоровался, у него не было друзей и он часто звонил своей семье.