Роналду стал отцом в четвертый раз (фото, видео)

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду объявил о рождении ребенка. Об этом футболист написал в Instagram-аккаунте.

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"Алана Мартина только что родилась! И мама (подруга-модель футболиста Джорджина Родригес, - УНИАН), и дочка чувствуют себя отлично! Мы все очень счастливы", - говорится в его сообщении.

Футболист в соцсетях похвастался фотографией новорожденной дочери. На фото 32-летний футболист со своей девушкой Джорджиной Родригес, младенцем и старшим сыном.

Девочке пара уже придумала имя - Алана Мартина. Для Джорджины - это первый ребенок. А вот для Роналду - уже четвёртый. В начале этого лета в США от суррогатной матери у футболиста появились близнецы.

Старший сын семилетний Криштиану-младший также родился в штатах и тоже от суррогатной мамы.