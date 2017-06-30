Криштиану Роналду показал новорожденных двойняшек (фото)

Известный португальский спортсмен Криштиану Роналду, названный лучшим футболистом планеты 2016 года, показал своих новорожденных двойняшек. Первое фото футболист опубликовал в Instagram.

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"Я несказанно счастлив, что могу держать на руках две новые частички моего сердца", - подписал он снимок, на котором держит сына и дочку на руках.

Как известно, дети появились на свет в начале июня от суррогатной матери, но сам отец информацию не подтверждал. Имя женщины, которая родила детей, Рональду не называет.

Кроме того, у футболиста уже есть старший сын, семилетний Криштиану-младший, которого родила также суррогатная мать.