В Гааге застрелили главного борца с "оккупацией" иранской провинции

В голландском городе Гаага застрелили иранского активиста Ахмеда Мола Нисси. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на NOS. По сообщениям голландской полиции, подозреваемый в убийстве был задержан на месте выстрела в среду вечером в Гааге после попытки побега.

Ахмед Мола Нисси является основателем националистической группы под названием "Арабское движение борьбы за освобождение Ахваза" (ASMLA), который выступает за создание отдельного государства в богатой нефтью иранской провинции Хузестан.

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Нисси жил в Нидерландах в течение последних десяти лет. Его организация была зарегистрирована в торговой палате Нидерландов. Организация описывает себя как "борцов за свободу против иранской оккупации".

Провинция Хузестан населена преимущественно суннитами, тогда как иранское население преимущественно шиитское. Провинция расположена на западе Иране вблизи иракской границы.

Вооруженное крыло ASMLA под названием "Бригада мучеников Могуддин аль-Нассер" взяло на себя ответственность за несколько нападений в Иране, включая убийство двух членов Революционной гвардии в январе.

Иран считает это движение террористической организацией, но он не входит в европейский черный список, и Нидерланды также не рассматриваются его как террористическую организацию.