Войска Асада начали наступление на последний подконтрольний ИГ город в Сирии
Сирийский город вблизи границы с Ираком вскоре должен быть освобожденным от боевиков-исламистов.
Сирийская правительственная армия и ее союзники окружили город Абу-Кемаль и начали наступление. Как сообщает Reuters, это последний крупный город, подконтрольный террористической группировке "Исламское государство".
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"Исламское государство" в течение последних двух лет потеряло почти всю ранее подконтрольную ей территорию и сохраняет присутствие в сирийском городе Абу-Кемаль вблизи границы с Ираком, в иракском городе Рави и соседних селах и в пустынях, а также в некоторых изолированных регионах в других местах", – сказано в сообщении.
Согласно информации Сирийского центра мониторинга соблюдения прав человека, бойцы иракского ополчения перешли на территорию Сирии, чтобы присоединиться к наступлению. Но сами бойцы это отрицают.
Как сообщал УНИАН, накануне в Сирии на фугасе подорвались четверо российских пропагандистов.