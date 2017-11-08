Войска Асада начали наступление на последний подконтрольний ИГ город в Сирии

Сирийская правительственная армия и ее союзники окружили город Абу-Кемаль и начали наступление. Как сообщает Reuters, это последний крупный город, подконтрольный террористической группировке "Исламское государство".

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"Исламское государство" в течение последних двух лет потеряло почти всю ранее подконтрольную ей территорию и сохраняет присутствие в сирийском городе Абу-Кемаль вблизи границы с Ираком, в иракском городе Рави и соседних селах и в пустынях, а также в некоторых изолированных регионах в других местах", – сказано в сообщении.

Согласно информации Сирийского центра мониторинга соблюдения прав человека, бойцы иракского ополчения перешли на территорию Сирии, чтобы присоединиться к наступлению. Но сами бойцы это отрицают.

Как сообщал УНИАН, накануне в Сирии на фугасе подорвались четверо российских пропагандистов.