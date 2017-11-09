Проект оборонного бюджета США-2018 предусматривает $350 миллионов для Украины

Проект оборонного бюджета предусматривает выделение помощи Украине в сфере безопасности и поддержку программы стран Балтии по сдерживанию агрессии со стороны России, передает Голос Америки.

Читайте такжеПентагон передал Белому дому рекомендацию предоставить Украине летальное оружие - СМИПредставители Сената и Палаты представителей договорились выделить $4,6 млрд на Европейскую инициативу сдерживания, нацеленную на противодействие агрессивной политике России в Европе и укрепление боеспособности США на континенте.

Эта сумма содержится в законопроекте об ассигнованиях на национальную оборону США на 2018 финансовый год, согласованном Комитетами по вопросам вооруженных сил Сената и Палаты представителей, возглавляемых сенатором Джоном Маккейном и конгрессменом Маком Торнберри.

Бюджетный законопроект также предусматривает выделение $350 млн для предоставления Украине помощи в сфере безопасности, включая оборонительную летальную помощь», говорится в документе, опубликованном на сайте Комитета по вопросам вооруженных сил Сената.

При этом закон ограничивает выделение половины этих средств до того времени, пока министр обороны США не подтвердит, что Украина приняла значительные меры для проведения критически важных для оборонной сферы институциональных реформ, необходимых для поддержки потенциала, созданного с использованием предоставленной помощи в сфере безопасности.

Законопроект предусматривает выделение $100 млн на поддержку совместной программы стран Балтии по улучшению их сопротивляемости и укреплению потенциала сдерживания российской агрессии.

Проект требует предоставления отчета о российской гибридной войне в рамках ежегодного доклада о состоянии российских вооруженных сил и системы безопасности, включая оценку российской стратегии и потенциала информационной войны, вредоносных действий в киберпространстве и принудительных мер экономического характера.

Документ также продлевает запрет на использование средств Министерства обороны США с целью двустороннего военного сотрудничества с Россией. Он также запрещает Министерству обороны использовать программное обеспечение российской компании «Лаборатория Касперского» из-за сообщения, что она может быть уязвимой для влияния российского правительства.

В целом на оборонные нужды США планируют выделить $700млрд, что на $26,1 млрд больше, чем в официальном запросе президента Трампа.

Для окончательного утверждения законопроект должен пройти голосование в Сенате и Палате представителей, после чего его должен подписать президент Дональд Трамп.